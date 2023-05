Crète. Guide et atlas

Où est né Zeus ? Pourquoi les hippies ont-ils établi leur commune à Matala ? Qu'étaient en réalité les palais minoens, et le complexe de Knossos est-il le labyrinthe mythique du Minotaure ? A quoi le sable rose de la lagune d'Elafonisi doit-il sa couleur ? Après combien de verres de raki sentira-t-on le vrai esprit de la Crète ? Découvrez toutes les réponses avec le guide Crète d'ExpressMap, qui regorge de descriptions des plus grandes attractions de l'île : villes majeures d'Héraklion, de La Canée et de Réthymnon, les vieux monastères et églises, et les spectaculaires gorges, avec celle de Samaria en tête. La Crète recèle de nombreuses attractions. Avec cet guide complet, vous ne risquez pas de manquer les incontournables de la région. GUIDE : - 12 itinéraires de visite - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - un contenu riche - découvrez l'histoire, la culture, la nature, les traditions et les anecdotes - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat - des renseignements sur la cuisine locale - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations - des photos en couleur. ATLAS : - un atlas détaillé de la Crète, avec les attractions présentées dans le guide - attractions touristiques (décrites dans les chapitres) indiquées et numérotées dans l'atlas - informations cartographiques préparées avec soin, très utiles pendant les voyages - tableau d'assemblage facilitant l'orientation et légende à portée de main.