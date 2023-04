Raymond Mauget est un paisible magasinier, célibataire, rendant chaque samedi visite à sa vieille tante qui lui est chère. Un soir, il reçoit la visite d'un inconnu qui lui apprend qu'il a été choisi pour une mission dont on lui fournira les détails ultérieurement. L'existence de Raymond Mauget va alors se trouver bouleversée, et il sera amené à croiser la route du lieutenant Dumont, un policier en toute fin de carrière, aux méthodes particulières Totale discrétion, un polar qui plonge à la fois dans l'univers d'Hitchcock et de Kafka, et place certains personnages face à leurs contradictions.