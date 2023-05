"Après lecture, on ne doute pas qu'une nouvelle écrivaine est née". Le Matricule des Anges Au sortir de l'adolescence, Mathilde, enfant d'un couple séparé, peine à trouver sa voie, entre ses désirs, ses idéaux et les pièges qu'on lui tend. Elle s'en va à l'autre bout du monde, désireuse de comprendre qui est sa mère : Anne, alcoolique à peine désintoxiquée. Pourtant là-bas, en Colombie-Britannique, les réponses apportées ne sont pas toujours celles qu'elle croyait chercher. Et au-delà de l'énigme maternelle, il lui reste surtout à réaliser ses propres rêves, trop longtemps étouffés par la violence et les illusions. Lucile Génin est née à Tours en 1996. Elle a étudié les affaires internationales entre Paris et Vancouver. De nouveaux endroits est son premier roman.