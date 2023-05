Le jour de ma première communion. Benoît XVI répond aux questions d'enfants sur l'Eucharistie

"Nous ne voyons pas Jésus Eucharistie mais il y a tant de choses que nous ne voyons pas et qui existent et sont essentielles ! Nous ne voyons pas l'électricité, mais nous voyons la lumière. Le Seigneur ressuscité, nous ne le voyons pas non plus avec nos yeux, mais nous voyons que là où est Jésus, les hommes deviennent meilleurs. Nous ne voyons donc pas le Seigneur lui-même, mais nous en voyons les effets : c'est ainsi que nous pouvons comprendre que Jésus est présent. Les choses invisibles sont les plus profondes et les plus importantes. Allons donc à la rencontre de ce Seigneur invisible, mais fort, qui nous aide à bien vivre". Les réponses de Benoît XVI à des questions d'enfants sur la communion. Benoît XVI fut un pasteur et un professeur. Ses explications lumineuses sur l'eucharistie nous aident à mieux vivre le sacrement de l'eucharistie. Un cadeau idéal pour la première communion.