Logan & Kayla Tome 1 : Les jeux sont faits

A trop jouer avec le feu, on finit par se brûler. Logan Knight est un véritable chevalier servant. Ténébreux et mystérieux, c'est le genre d'homme que toutes les femmes remarquent immédiatement. Entre son sourire séduisant et son allure charmante, pas étonnant que je n'arrive pas à me contrôler quand il est dans les parages. Dommage qu'il ne soit pas disponible... du moins, c'est ce qu'il prétend. Il me voit comme une bonne samaritaine qui ne devrait pas s'engager avec un type dans son genre. Il affirme que le moment est mal choisi et qu'il est dévoué à sa carrière, mais je ne crois pas une seule seconde à cette excuse. Je remarque bien la façon dont son corps se tend et dont sa mâchoire se crispe quand un autre homme est à mes côtés. Lorsqu'un retournement de situation dramatique met nos deux vies en péril, je suis certaine que Logan fera une croix sur moi pour de bon. Alors, quand il me demande de l'aide concernant un problème personnel, je comprends que c'est ma dernière chance pour enfin lui prouver que je peux supporter tout ce qu'il m'envoie... passé trouble et autres. Il croit qu'il sait qui je suis, mais je lui montrerai qu'il a tort, peu importe ce qu'il en pense. Ce jeu du chat et de la souris me fait tourner en rond. Un seul mauvais coup pourrait tous les deux nous faire perdre. Echec et mat, Knight. #Sexy #Romance #SlowBurn #Tension #FriendsToLovers #MF #RomanceContemporaine