100 Bucket List of the dead Tome 9

Akira et ses amis arrivent à Osaka, désireux de découvrir si la rumeur de vaccin contre les zombies est fondée ou non et souhaitant se mettre à l'abri pour continuer à réaliser les objectifs de leur liste. Ils font cependant rapidement face à un nouveau problème : les zombies d'Osaka semblent différents de ceux du reste du Japon... Viendraient-ils de découvrir une nouvelle espèce ? Ils sont sauvés in extremis par Takemina, un ami d'Akira et de Kencho. Leurs liens remontent à l'université. Les trois compères profitent d'être réunis pour réaliser leur rêve commun : ouvrir un bar !