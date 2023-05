Au fil de la Saône. Histoire d'une rivière navigable

Si la Saône prend sa source en Lorraine, dans les Vosges, et qu'elle conflue avec le Rhône à Lyon, c'est bien en Bourgogne-Franche-Comté qu'elle parcourt l'essentiel de son périple. La rivière constitue d'ailleurs un élément indissociable de l'histoire régionale et un marqueur territorial fort. Les importantes mutations que connaît la Saône au cours des deux derniers siècles, et en particulier tout au long du 19e siècle, contribuent à améliorer significativement ses conditions de navigation. En étudiant l'ensemble des éléments liés à la canalisation et à l'aménagement de ses rives sur le territoire régional (barrages, dérivations, sites d'écluses, ports, ponts, quais, etc.), les chercheurs et photographes du service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté ont souhaité mettre en évidence les éléments patrimoniaux qui jalonnent le tracé de la rivière afin d'en comprendre l'histoire, l'évolution et les usages. Grâce à ses nombreuses illustrations, cet ouvrage invite le lecteur à (re)découvrir les ouvrages techniques qui rendent la Saône navigable, tout en donnant à voir la diversité des paysages parcourus.