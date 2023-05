Un amour partagé pour les mots, les mélodies, et les gens, et l'envie de leurs donner la parole en chansons. Tout est là, pour cette rencontre qui fit naître : "Nos Marins". Florent Vintrigner (La Rue Kétanou) souhaite depuis longtemps écrire un répertoire de chant de marins. Quoi de mieux que de le faire au contact des marins pêcheurs ?! Il en connaît, ils sont à Omonville-la-Rogue dans le Cotentin. Marins qu'il a déjà côtoyés avec son groupe lors de l'écriture de la chanson "Le Capitaine de la Barrique". Paul d’Amour lui propose d'initier le projet "Nos Marins". Ils embarquent à leurs côtés, Pierre Luquet et le photographe et vidéaste Cherbourgeois François Dourlen. Florent écrira les textes, Paul et Pierre s'occuperont de la musique, le tout au contact des marins pêcheurs. S'ensuit l'enregistrement des chansons à Fermanville, là aussi au milieu des marins. De cette aventure, naissent quatorze chansons et un livre. Chargées de toutes ces rencontres, ils viennent maintenant à nous, pour souffler à nos oreilles la mer, ses marins pêcheurs et leurs quotidiens