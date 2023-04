39 semaines. La grossesse d'un futur papa

Damien est un grand ado de plus de 30 ans : sorteur invétéré, fervent supporter de foot, inconditionnel des festivals, incollable en musique et grand connaisseur des consoles de jeux. Sa bande de potes est considérable et dès que certains se rangent, de nouveaux la rejoignent. Le mot enfant ne fait pas partie de son vocabulaire. Aimer sans s'attacher, jusqu'au jour où il croisera la route d'Alison. Toutes ses certitudes voleront en éclat. Vous le découvrirez à travers sa grossesse, ou plutôt la grossesse d'Alison, un peu gauche, attendrissant, émouvant. Vous assisterez durant 39 semaines à la naissance d'un père. Est-ce possible qu'un seul être, si petit soit-il, bouleverse à ce point votre existence ? Jusqu'à 39 ans, il n'a pensé qu'à lui mais à partir de ce jour, il ne sera plus la personne la plus importante de sa vie. Un témoignage original qui vous emportera !