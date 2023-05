Le cri des chimères

Au coeur d'une Terre en ruines, un gigantesque maelstrom a pris forme pour laisser s'échapper de monstreuses hybridations végétales. En réponse à la menace qu'elles représentent et l'effroi qu'elles inspirent, les derniers restes de l'humanité les ont nommées chimères. Au milieu de ce chaos, Charlie et Prune tentent de survivre suite à la mort de leur mère. Charlie oscille entre révolte et défiance face aux chimères, châtiment ultime de la race humaine. Mais sa petite soeur, lumineuses et déterminée, n'est pas du même avis et développe un étrange lien avec elles, allant jusqu'à mettre sa vie en danger pour comprendre et révéler au monde leur rôle véritable. Une Terre en ruines, des créatures maudites et destructrices, des groupes de survivants aux motivations parfois obscures... Qui est vraiment la victime et qui est le bourreau ? Et surtout, où se trouve le véritable danger ?