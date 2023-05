Goldie Vance Tome 2

Mariegold " Goldie " Vance a une curiosité insatiable. Elle vit dans un hôtel de luxe en Floride aves son père, le gérant, et rêve de devenir un jour la détective de l'établissement. Pour l'instant, elle se contente d'aider Walter, le détective de l'hôtel en fonction. Lorsqu'une mystérieuse astronaute est retrouvée échouée sur la plage, Goldie et sa meilleure amie Cheryl sont sur le coup ! D'où vient-elle ? Où allait-elle ? Et que veut-elle faire avec... Cheryl ? Hope Larson (Pile ou Face, Les Contrées Salées), autrice Bestseller du New York Times et gagnante de deux Eisner Awards, et Brittney Williams nous présentent la suite des aventures de Goldie Vance, la jeune détective de la nouvelle génération !