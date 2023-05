Le marchand de tapis de Constantinople Tome 1

Le Marchand de Tapis de Constantinople est une magnifique histoire sur l'amour, la famille, la foi et le deuil. Elle raconte la vie de Zeynel, un homme ordinaire qui va rencontrer l'extraordinaire au cours de sa vie et de sa mort, et les conséquences de sa transformation en vampire. Né dans une famille renommée d'intellectuels, le jeune Zeynel rencontre Ayse, une anatolienne d'un petit village qui a de grands rêves. Alors qu'il est hésitant et pressé de suivre les exigences des autres, elle, au contraire, est sûre d'elle et sait précisément comment attendre son but. Leur rencontre est peut-être plus que de la chance... Vingt-cinq ans plus tard, Ayse est une femme d'affaire prospère, et Zeynel, son mari heureux. Mais lors d'un voyage, il joue au bon samaritain et aide un mystérieux voyageur, qui va causer sa perte... Entrainé de force dans des conséquences fâcheuses, il va devoir apprendre à se réconcilier avec sa malédiction et faire des sacrifices afin de protéger les gens qu'il aime, même si ça implique de sacrifier les choses auxquels il tient le plus.