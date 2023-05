Et si l'Allemagne avait découvert le secret de la bombe nucléaire avant la fin de la deuxième guerre mondiale ? Très librement inspirée de faits réels, L'hypothèse du quai de Conti reconstitue dans un style romanesque ce qu'ont pu être les faits de résistance passive des physiciens français. Ont-ils sciemment induit leurs homologues allemands en erreur pour leur faire perdre du temps ? Philippe Sisbane nous conte les histoires entrelacées d'un collaborateur, de résistants, de militaires et de scientifiques se croisant le plus souvent sur une scène unique, un appartement sis quai de Conti. Un coffre-fort scellé dans le salon a quasiment rang de personnage, témoin de l'héroïsme de femmes et d'hommes ordinaires confrontés malgré eux à des enjeux majeurs.