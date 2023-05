League of Legends : Ruination. Sa famille, son destin, Edition collector

Découvrez l'univers magique de La Ruine de Camavor, le récit épique d'un empire menacé par le déclin. Bienvenue à Camavor, contrée brutale à l'héritage sanglant, où la cavalerie de l'empire fait régner terreur et massacre. Kalista, générale des armées, a bien l'intention de changer les choses. Lorsque Viego, son jeune oncle narcissique, accède au trône, elle fait le serment, en tant que fidèle conseillère et confidente du roi, de tempérer son instinct destructeur. Cependant, ses plans sont contrariés quand un assassin frappe de sa lame empoisonnée Isolde, la femme de Viego, et lui inflige un mal incurable. A mesure que l'état de la reine se dégrade, Viego s'abîme dans la folie et le chagrin, et menace d'entraîner Camavor dans sa chute. Afin de sauver le royaume, Kalista tente une ultime manoeuvre : elle part à la recherche des Iles bénies qui, selon les rumeurs, renfermeraient le salut d'Isolde - à condition de parvenir à les trouver. Mais la corruption gangrène leur capitale, où un gardien assoiffé de vengeance espère piéger Kalista dans ses cruelles machinations. Elle va devoir faire un choix : rester loyale à Viego ou suivre la voie de la vertu. Car un simple acte de courage suffit parfois à percer les ténèbres les plus noires et sauver le monde. Fabrication premium dans la version collector : Edition reliée, grand format, jaspage noir avec une épée bleue sur la tranche, jaquette recto-verso, couverture avec dorure, concept art inédits et illustrations couleurs, tranchefile et signet !