Neil Gaiman revient dans l'univers de son chef-d'oeuvre American Gods pour une mythologie moderne où l'on trouve une sombre prophétie, des désordres familiaux, des déceptions mystiques et des oiseaux tueurs. Sans oublier un citron vert. "Si on devait définir Anansi Boys, ce serait une épopée magico-horrifico-thrillo-fantastico-romantico-comico familiale, même si cela exclut son côté polar et tout son aspect culinaire. Bref, c'est un livre de moi. Et je me suis vraiment amusé en l'écrivant". Neil Gaiman