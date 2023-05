La sagesse du Dr David R. Hawkins

ABANDONNER LE CHEMIN DE L'EGO POUR UN VOYAGE GRATIFIANT, EPANOUISSANT ET TOURNE VERS LE SERVICE, QUI MENE A L'ILLUMINATION. Loué par Mère Teresa pour ses travaux de recherche révolutionnaires qui ont abouti, tout particulièrement, à la découverte de l'Echelle de Conscience et à la possibilité de calibrer les niveaux de conscience etde vérité, le Dr David Hawkins a porté notre compréhension de la vérité spirituelle et de l'illumination à un niveau tout à fait inédit. D'abord psychiatre réputé, puis chercheur, enseignant et conférencier de renom dans le domaine de la spiritualité et de la conscience, le Dr Hawkins a été le fondateur de la voie de la non-dualité dévotionnelle. Il a notamment consacré près de trente ans de sa vie à comprendre le potentiel de l'esprit humain. Ses recherches exhaustives ont débouché sur des techniques que chacun peut utiliser pour améliorer sa qualité de vie. Grâce à ce livre, adapté des nombreuses conférences, interviews et programmes audio, les lecteurs accèderont à des niveaux supérieurs de conscience, de contrôle et de compréhension. Cet ouvrage est un recueil des enseignements du Dr Hawkins qui apparaissent comme les plus bénéfiques et les plus pertinents pour le monde d'aujourd'hui, notamment la manière de calibrer les niveaux de conscience et de distinguer la vérité du mensonge. Il inclut également l'une des dernières conférences que donna le Dr Hawkins à propos des qualités qui sont les plus précieuses pour un chercheur spirituel.