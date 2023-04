La thérapie bleue. Eau et santé mentale

Pour les personnes en difficulté psychique, l'eau accueille, apaise et éveille. Pendant plusieurs années, Céline Sanchez a proposé des "parcours maritimes" pour les patients des institutions dans lesquelles elle a été amenée à travailler. Les témoignages qu'elle nous confie sont tous empreints d'une grande dignité. Si le milieu aquatique n'est pas la solution miracle à tous les maux psychiques, il offre un espace sécurisant et contenant, un apaisement pour le corps et l'esprit. Une "bulle d'eau" dans laquelle chaque personne peut s'exprimer, explorer, évoluer. L'eau en tant que médiation thérapeutique constitue un formidable outil de partage et d'échange. L'Océan ouvre de nouveaux horizons en matière de prise en charge et d'accompagnement dans le domaine de la santé mentale.