1890. Sur la côte Atlantique, le petit port de Fouras se mue peu à peu en station balnéaire réputée. La dune, domestiquée, appartient désormais aux "Elégantes" et aux "Beaux messieurs" , que l'on observe avec curiosité, prendre des bains sur la Grande plage. Mais l'océan est toujours dur pour ceux qui en vivent. Amélie, Maria, Anne et Magdeleine sont quatre femmes courage, veuves de marins. En ce mois d'octobre secoué de bourrasques, elles viennent d'inhumer le dernier d'entre eux, Alexandre, assassiné par un notable de la ville. A la douleur se mêlent l'injustice et le fiel de la rumeur. Le meurtrier restera en liberté. Face à la misère, malgré la peur, les fils embarquent comme mousses. Elles, doivent se battre, pied à pied, pour se faire une place dans le monde rude des pêcheurs et s'y inventer un avenir, à mesure que l'époque desserre le garrot qui étouffe la liberté des femmes. Pour leurs familles, elles vont affronter tous les dangers, les tempêtes, les privations et bientôt, la guerre. Les mères courage n'ont pas fini de trembler pour leurs drôles, les enfants de l'estran.