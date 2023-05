Figurations de la dictature dans les arts de la scène. Regards sur l'espace germanophone du XIXe siècle à nos jours

Comment les arts de la scène s'emparent-ils de ce qui peut apparaître de prime abord comme une contradiction profonde : le lien entre dictature politique et libre épanouissement de l'art ? Pour répondre, l'ouvrage entend "figurations de la dictature" comme l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour dire ou montrer la dictature et la violence du politique sur scène, pour tenter d'apporter une réponse artistique aux interventions et à la pression exercée d'en haut : soit en mettant la dictature à distance et en s'opposant à elle, soit en se plaçant au service de la dictature d'Etat, soit encore en optant pour le silence comme forme ultime de réaction, voire comme impuissance de l'art face à la dictature. L'interrogation porte sur la pertinence et l'actualité mêmes de la confrontation parfois brutale entre dictature et arts de la scène, sur la question du traitement des masses sur scène, sur le rôle de la provocation et du scandale dans la mise en scène de la dictature. Il s'agit ici de déterminer comment les arts de la scène participent à leur manière de l'écriture des dictatures, contribuant ainsi à une mémoire tout à la fois active et critique de la dictature et des dictatures de l'espace germanophone du XIXe siècle (E. T. A. Hoffmann, Cola di Rienzo) à nos jours (Werner Schwab, Jan Faktor, Milo Rau, le "théâtral spectral" de Jo Fabian, le travail du collectif Scholl 2017 notamment).