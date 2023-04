Carnet de pratique d'étude de la langue voie professionnelle Niveau 2. Livre élève, Edition 2023

- 2 carnets et 2 niveaux pour répondre à un besoin de remédiation sur l'étude de la langue. - Un niveau 2 pour s'exprimer avec efficacité, idéal pour faire progresser vos élèves en Bac pro. - Une équipe d'auteurs complémentaires pour une prise en compte de l'hétérogéneité des classes : une orthophoniste, une facilitatrice graphique et des enseignants expérimentés. - Les grands champs disciplinaires (conjugaison, grammaire, lexique) travaillés autour des compétences d'oral, d'écrit et de compréhension. - Une traduction graphique du cours pour faciliter la compréhension de la règle. - Des textes en lien avec les objets d'étude de français. - Des activités et des tâches finales variées, accessibles et progressives pour chaque compétence. - Des carnets utilisables en accompagnement personnalisé ou en consolidation. - L'enregistrement audio de l'intégralité des textes des carnets.