Je suis Abdé Rahim Maziane. Compte-tenu de ma différence, on m'avait promis que rien ne m'arriverait à part de la douleur. Alors, je me suis mis partout. Champion de basket semi pro, artiste plasticien, acteur et mannequin. Fort d'une notoriété digitale, aujourd'hui je veux aller encore plus loin, pour prouver qu'à force de volonté et de confiance, tout est possible. Mon actualité est digitale (10 millions de vues pour la dernière vidéo) où je suis le partenaire singulier de Greg Guillotin, artistique avec le lancement de ma création en béton "Ayou" et littéraire avec la publication d'un livre de développement personnel "En Chantier" . Chaque individu écrit sa propre histoire, la mienne est sculptée sur mon visage.