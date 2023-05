Seul face au Führer

Georg Elser n'était qu'un simple et discret ébéniste. Mais, alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, il a bien failli tuer Hitler, tout seul. Cible d'une quarantaine de tentatives d'assassinats, le Führer n'a échappé, ce 8 novembre 1939, que de treize minutes à la bombe de ce menuisier antinazi. Qui est cet homme ? Quelles sont ses motivations ? Comment a-t-il préparé cet invraisemblable attentat ? Dans ce " roman vrai ", Jean-Baptiste Naudet raconte l'incroyable machination de Georg Elser et les péripéties de sa folle tentative. Pour reconstituer sa vie, il s'est appuyé sur des documents d'archives, sur les témoignages de ses proches et sur sa confession à la Gestapo.