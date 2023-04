Reprendre la terre aux machines. Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire

Reprendre la terre aux machines Le temps joue pour nous : les AMAP, la Bio et les circuits courts apparaissent de plus en plus dans les médias comme dans nos assiettes - l'opinion publique est acquise. L'appel à la responsabilité individuelle, ce "chacun doit faire sa part" , est une fable et ne mettra jamais fin au modèle alimentaire industriel et marchand. Celui-ci est une machine à produire artificiellement au moindre coût, une machine à confisquer les savoirs et savoir-faire, à enrichir les industries technologiques, à déshumaniser. Il est temps d'échapper à notre enfermement dans les niches d'un marché alimentaire réservé aux classes aisées et de reprendre entièrement la terre aux machines. Ce manifeste propose de sérieuses pistes de rupture. L'Atelier Paysan Cette coopérative accompagne la conception et le colportage des technologies paysannes. Les auteurs, paysans, syndicalistes et militants, font le constat que les alternatives paysannes, aussi riches soient-elles, s'avèrent totalement inoffensives face au complexe agro-industriel, plus prédateur que jamais.