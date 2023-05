008 Apprenti espion Tome 10

L'auteur de K en-Ichi, le disciple ulti me nous régale avec une comédie scolaire dynamique et renversante dans un lycée pour agents secrets. L'examen va bientôt atteindre son paroxysme. Les combats deviennent de plus en plus intenses. Les corps sont de plus en plus affectés. Le mental s'effrite. Eight, Ayame et Nohara foncent tout en renforçant leur esprit d'équipe... Cependant, la situation prend la pire des tournures possibles. Un des Dogra Magra, les assassins de son père, apparaît devant Eight, alors engagé dans un combat difficile juste avant la fin de l'examen.