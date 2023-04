La dresseuse sans étoiles parcourt le monde Tome 2

De nouvelles rencontres vont changer le périple d'Ivy et Sora... ! Soudainement attaquée par un monstre camouflé en arbre, Ivy est gravement blessée. C'est alors que Sora, le slime tout faible avec qui elle voyage, se met à soigner sa blessure ! Désormais plus unis que jamais dans leur amitié, le plus faible des duos arrive aux portes d'un nouveau village, où ils font la rencontre de deux gardes et découvrent que les gens peuvent aussi faire preuve de gentillesse et de compassion...