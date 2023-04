L'imagerie, la collection incontournable de livres documentaires ! Dans ce livre, découvre l'univers incroyable des trains de l'histoire des premières locomotives en passant par les trains de collection les plus connus. Tu sauras tout sur le fonctionnement d'une gare, l'entretien des voies ferrées ou le rôle du conducteur. Sur chaque page, tu trouveras de jolies illustrations et des photos pour une immersion totale. Et, en bonus, des jeux pour tester tes connaissances !