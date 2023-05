Peace Hame Tome 2

De zEro A hEros : Tamao devient un as du sexe ! Qu'elle est loin l'époque où Tamao n'était que le première année timide et puceau de son école de kendo. Chargé par le doyen de remplir l'album photo " érotique " de l'université, il enchaîne désormais les conquêtes féminines et perfectionne sa technique - et le bougre est doué, il les rend toutes folles ! Bientôt, les plus jolies filles toquent à sa porte pour profiter de ses talents. De quoi rendre Tamao heureux ? Pas tout à fait ! La seule qui lui résiste est la seule qui compte à ses yeux : Konome, son amie et amour de toujours, fiancée au doyen...