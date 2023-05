Le musée des Beaux-Arts de Lyon et le Musée national d'Oman ont conçu deux expositions croisées qui offrent un regard sur leurs collections respectives. A Mascate, capitale du Sultanat, l'exposition "Fragrant Journeys" (17 octobre 2022 - 7 mai 2023) présentait des objets et sculptures du musée des Beaux-Arts de Lyon de l'Antiquité au XXe siècle, faisant écho au thème de la Route des parfums. A Lyon, l'exposition "Voyage en terre d'encens" présente quelques oeuvres majeures du Musée national d'Oman - vases en céramique, brûle-encens, décor architectural, manuscrits, bijoux, etc. - qui invitent les visiteurs à la découverte de la richesse patrimoniale et culturelle d'Oman. Pays mythique, célèbre pour la beauté de ses paysages entre mer, montagne et désert, et sa douceur de vivre, le Sultanat d'Oman est aussi riche d'une histoire millénaire. Son territoire, ouvert sur le golfe Arabo-persique et la mer d'Oman, et relié aux grandes routes de la péninsule Arabique, fut de tout temps propice aux échanges. Au fil de son histoire, Oman exporte du cuivre, des minéraux, des coquillages, des aromates, de l'encens - la précieuse résine dont la meilleure qualité est extraite du Boswellia sacra, arbre à encens qui pousse dans la région du Dhofar -, des pur-sang et, de nos jours, du gaz et du pétrole. Ces contacts avec la Mésopotamie, l'Inde, l'Iran, l'Egypte, la Méditerranée, la côte orientale de l'Afrique et l'Asie ont depuis toujours favorisé le développement de nouvelles cultures, la diffusion de savoir-faire et de connaissances.