Les plus belles pépites de Bretagne

50 lieux, parmi les plus photogéniques de la région, sélectionnés par Les Pépites de France Petits villages amoureusement dénichés, panoramas à couper le souffle, merveilles naturelles, plages paradisiaques... L'équipe du compte Instagram Les Pépites de France vous dévoile sa sélection des 50 lieux parmi les plus photogéniques de Bretagne pour (re)découvrir la région ! De la côte d'Emeraude à celle des Mégalithes, en passant par la mer d'Iroise, des remparts de Fougères aux reliefs des Monts d'Arrée, des ruelles de Locronan aux plages quasi tropicales des Glénan... Piochez, dans ce catalogue forcément subjectif des beautés bretonnes, l'excuse parfaite à une escapade d'une heure, d'une journée, ou d'un week-end. Anecdotes, activités, sites à voir, mais aussi conseils et infos pratiques vous aideront à choisir, selon vos goûts et vos envies !