Par-delà la sagesse. Comment vivre ?

Les voies spirituelles apparaissent au premier abord très différentes les unes des autres : on ne voit guère ce qui rassemble la méditation assise, l'art des compositions florales et la pratique des arts martiaux. Et encore moins ce qui les rapproche de la "nuit obscure" de Jean de la Croix, ou de l' "expérience intérieure" de Georges Bataille. Mais la pluralité même de ces pratiques fait surgir la question de ce qui les réunit - qu'ont-elles en commun ? Comment changent-elles notre vision du monde, des choses, des théories et, plus profondément, notre rapport à la vie ? Et finalement, qu'est-ce qu'une "voie" ? Que veut dire ce mot, quand on tente d'en explorer la profondeur ? Telles sont les questions auxquelles veut répondre ce livre qui, en suivant l'itinéraire d'un "chercheur spirituel" , et en faisant jouer divers éclairages venus de la psychanalyse, de la psychothérapie et des sciences humaines, explore les fondamentaux de ces pratiques de soi. Jean-Luc Giribone, ancien élève de l'ENS (Ulm), agrégé de lettres, s'intéresse à la pratique spirituelle depuis plus de trente ans. Il est l'auteur d'essais et de récits : Méditations carnavalesques, Le Rire étrange, Qu'est-ce qu'un homme de vérité ? et La Nef immobile.