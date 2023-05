La ballade de Pern. L'aube des dragons. Les dauphins de Pern. L'oeil du dragon

L'une des plus grandes sagas de science fantasy au format Intégrale ! CSur la planète Pern vivent de grands lézards qui ressemblent aux dragons des légendes, et des dauphins très intelligents avec lesquels les humains vivent en harmonie. Mais après des décennies de vie paisible, les Pernais doivent affronter une incroyable menace venue de l'espace : les Fils. Ces filaments tombent du ciel et détruisent tout sur leur passage. Et ce, tous les 250 ans, tel un cycle infernal. Les hommes apprennent alors à chevaucher les dragons pour détruire les Fils. Au sommaire : L'Aube des Dragons Les Dauphins de Pern L'Oil du Dragon