Bretagne nord. Avec 1 Plan détachable

Les enclos paroissiaux, les villes empreintes d'histoire où flotte encore l'ambiance médiévale, les festivals à la renommée internationale... La Bretagne nord est tout cela et encore plus ! Depuis Rennes jusqu'aux phares solitaires de l'Ouest, en passant par les perles de la Côte d'Emeraude, les cités fleuries, les plus hautes falaises de Bretagneet les vastes étendues de monts, découvrez cette région à forte identité qui saura vous séduire par ses patrimoines naturel et culturel ! Explorez le nord de la Bretagne avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 8 itinéraires de visite passionnants - des cartes indiquant l'emplacement des 71 sites traités - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun - nombreuses curiosités historiques et culturelles - photos en couleurs - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication - au format de poche - contient des plans supplémentaires de Rennes, de Saint-Malo et de Brest - échelle 1 : 330 000.