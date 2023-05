J'ai confiance en moi ! Développer sa confiance en soi et sa sécurité intérieure

Pour apprendre à développer sa sécurité intérieure On aimerait avoir toujours confiance en soi, ne jamais douter, être sûr. e de soi en toutes circonstances, et pourtant personne n'est comme ça. Et ce n'est même pas souhaitable car c'est en s'interrogeant et en doutant qu'on apprend ! Pourquoi c'est normal d'avoir peur, de ne pas oser. Se protéger des nos étiquettes. La découverte des 4 confiances : le sentiment de sécurité intérieure / la confiance en sa propre personne / la confiance en ses compétences / la confiance relationnelle. D'où viennent-elles, pourquoi sont-elles abimées parfois ? Comment les cultiver ? Des conseils pour aider chaque enfant à retrouver de la force intérieure.