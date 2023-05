Prendre la route. Poèmes sur la migration

"La poésie est la migrante : celle qui voyage. La poésie est la témoin : celle qui écoute. La poésie est la survivante : celle qui persiste. Je voudrais que ce recueil montre comment tendre la main vers les autres, pour partager ce qui fait notre humanité. Je crois que nous sommes tous et toutes des citoyens du monde, et ce qui constitue notre "chez nous" ne devrait pas, il me semble, être déterminé par des frontières nationales". Un poète contemporain raconte la migration dans un recueil personnel, aussi poignant que lumineux, et rythmé par les illustrations saisissantes de l'artiste Quentin Blake.