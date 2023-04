Tourne-toi vers Jésus. Petit guide pour défendre la citadelle de son coeur

Notre coeur est comparable à une citadelle régulièrement attaquée par les tentations. Mais, dans ce combat, nous avons un allié fidèle vers lequel nous tourner : Dieu ! Quand l'ennemi approche, il suffit de détacher notre regard du danger et de se réfugier dans le coeur de la citadelle, la pièce où réside Dieu, qui nous sauve ! Une méthode de combat spirituel simple et efficace à destination des enfants, pour ne pas avoir peur dans les difficultés et se tourner avec confiance vers le Dieu Sauveur !