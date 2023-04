La nature sur les chemins de Saint-Jacques

Une balade naturaliste et géologique en plus de 250 photographies sur les chemins de Compostelle. Reliant le Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port, la voie du Puy (ou Via Podiensis) est l'itinéraire le plus fréquenté des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Sur environ 740 km de chemins de Grande Randonnée, il traverse des paysages exceptionnels, tels que le plateau de l'Aubrac ou le Quercy. Cet ouvrage nous plonge dans ces paysages magnifiques, s'attardant sur la faune, la flore, la géologie, l'agriculture et les produits qui font la richesse de ces terroirs. Professeur agrégé de SVT, Georges Feterman est également président de l'association ARBRES et auteur de nombreux livres de découverte de la France (paysages, arbres, géologie, patrimoine) dont Les forces de la nature en France, Les plus beaux paysages de France, L'arbre dans tous ses états et Pays et terroirs méconnus de France chez Delachaux et Niestlé.