Deux nuits à Lisbonne

Ariel et John, récemment mariés, sont à Lisbonne pour le week-end. Dès le premier matin, John disparaît. Ariel le cherche sans relâche, à l'hôtel, à l'hôpital, elle se rend au commissariat et à l'ambassade des Etats-Unis. Partout, on l'accueille avec réticence et suspicion. Il faut dire qu'Ariel n'a rien d'une fille fiable ; son récit est fluctuant et lacunaire. Et elle ne semble pas connaître si bien que ça ce mari beaucoup plus jeune qu'elle. Or John a été kidnappé et, à la veille de la fête nationale américaine, les ravisseurs réclament une rançon de trois millions de dollars dont Ariel n'a pas le premier cent. A moins de solliciter celui qui... Le lecteur est manipulé de bout en bout dans ce thriller démoniaque qui aborde des sujets contemporains brûlants : les fake news, la difficulté de protéger sa vie privée, la corruption et l'impunité des élites.