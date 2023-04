Les grandes affaires criminelles d'Occitanie

Des vallées pyrénéennes aux coteaux gascons, des plaines languedociennes aux berges du Tarn ou de la Garonne, Patrick Caujolle exhume ici les affaires criminelles les plus notables, les plus mystérieuses perpétrées en Occitanie au cours des XIXème et XXème siècles. Pour chaque département, vous découvrirez des histoires exceptionnelles, des enquêtes policières complexes, des procès atypiques, des destins hors du commun. Vous assisterez aux derniers instants des condamnés à mort et partagerez avec l'exécuteur la mise en place des Bois de justice. Un livre haletant qui se lit comme un savoureux polar.