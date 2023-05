Notre histoire se situe à un moment précis, celui de la privatisation de TF1. Le rachat de la chaîne par Francis Bouygues va transformer profondément la manière de faire de l'information. Il va renouveler le traitement de la politique, réinventer les formats des programmes et faire du plateau du 20h le passage obligé des grands de ce monde. Il le transforme en usine à souvenir pour nous, spectateurs ? : La chute du mur, les élections présidentielles, la guerre du Golfe, la mort de Bérégovoy... autant de moments gravés dans nos mémoires, dont nous ignorons comment le traitement a été pensé en interne. Ce sont ces rouages, par le biais de la fiction, que nous allons tenter de mettre en lumière. La pièce écrite par Thomas Quillardet comporte une part de théâtre documentaire, de reconstitution mais aussi des souvenirs plus personnels. Une Télévision française se construit sur un va-et-vient entre des consciences intimes qui s'ouvrent et un rachat qui, au long des années, va imprimer et changer radicalement les consciences françaises.