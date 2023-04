Les patriarches

"Anne Berest signe le roman fort et ample d'une génération dont elle questionne la légende douloureuse". Le Monde des livres Denise a vingt-deux ans, elle veut savoir. Elle est en quête d'un fragment de la vie de son père, star éphémère, séducteur lunatique mort d'overdose. Devant le refus de sa mère de lui en dire plus sur "ce voyage" qu'il aurait fait en 1985 loin de sa famille, Denise interroge ceux qui l'ont croisé alors. Notamment un certain Gérard Rambert, personnage excessif qui le fascinait. Qu'est-il arrivé en 1985 dans la secte du Patriarche, à déterrer le passé Denise ne risque-t-elle pas d'y laisser son innocence ? Anne Berestest l'auteur du très remarqué La Carte postale (grand prix des lectrices de Elle) ainsi que de La Fille de son père, Sagan 1954, Recherche femme parfaite, Gabriële, coécrit avec sa soeur Claire. Elle a aussi écrit des pièces de théâtre ainsi que la série Mytho pour Arte, qui a reçu de nombreux prix, en France comme à l'étranger.