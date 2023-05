Géopolitique de l'espace. A la recherche d'une sécurité spatiale

Longtemps considéré comme devant être au service des activités terrestres, qu'elles soient civiles ou militaires, l'espace concentre depuis peu des enjeux intrinsèques. Qu'il s'agisse de l'exploitation des ressources, de l'installation de bases possibles relais logistiques dans la course vers Mars ou de la maintenance des satellites, l'espace est devenu le lieu où s'expriment puissances et rivalités, et donc un objet éminemment géopolitique. C'est ce qu'analyse Florence Sborowsky dans cet ouvrage mettant en avant l'enjeu premier qu'est dans ce contexte la recherche de la sécurité spatiale.