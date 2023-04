La terre nourricière. Voyage à travers les traditions agricoles

A l'issue de la révolution agricole, l'homme se mit à cultiver des plantes saisonnières, à élever des animaux et à adopter un mode de vie sédentaire. Plus de 120 siècles plus tard, l'agriculture recouvre un large éventail de pratiques à la fois ancestrales et à la pointe de la modernité que nous méconnaissons et dont pourtant nous dépendons. De la traite du bétail à la main en Pologne, au séchage des raisins secs en Afghanistan, en passant par l'élevage du taureau en Suède, la culture du riz, en Asie dont dépendent des millions de gens pour subsister, la culture de l'olive en Grèce qui perdure depuis l'Antiquité, ou l'éreintante tonte des moutons au Royaume-Uni, nous découvrons, au fil des pages de ce splendide tour panoramique du monde agricole, divers types d'agricultures que favorisent des climats et des traditions tous aussi variés. Cet ouvrage de Chris McNab, où se mêlent harmonieusement, dans un tourbillon de couleurs, les hommes, les femmes, les enfants, les paysages, les animaux, les récoltes et les machines veut célébrer toutes les formes d'agricultures, familiales ou industrielles, qui cohabitent sur notre planète.