Presque perdu

Emile est en vacances au bord de la mer avec toute sa famille : il y a des oncles, des tantes, des cousins, une ribambelle d'amis... Ils sont si nombreux qu'un jour, les adultes ont mis des heures à se rendre compte qu'en rentrant de la plage, ils avaient ramassé un enfant qu'ils ne connaissaient même pas ! D'aventures en aventures, ces vacances ne ressembleront à aucunes autres et Emile en sortira grandi. Il comprendra par exemple qu'on peut se perdre mais que ce n'est pas forcément définitif, que certaines choses se remplacent et que même en perdant quelqu'un à tout jamais, la vie peut être belle grâce à ceux qu'on aime. Un formidable roman qui interroge la question de la perte et nous fait sans cesse passer du rire aux larmes.