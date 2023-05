La révolution mexicaine. 1910-1940

1910 marqua le début de la Révolution mexicaine. De cette guerre civile qui ensanglanta le Mexique sont restés dans les mémoires les noms de protagonistes légendaires, Emiliano Zapata et Pancho Villa, et la lutte des paysans en armes pour le partage des terres. Jean Meyer démontre que cette révolution fut d'abord politique, sans revendications sociales. Les insurrections qui secouèrent le pays - de la chute de Porfirio Díaz à la mise en oeuvre de la réforme agraire dans les années 1930, en passant par la guerre des Cristeros (1926-1929) - aboutirent au démantèlement de l'ancien régime et à la construction progressive de l'Etat mexicain moderne. Au fil des pages, Jean Meyer raconte l'histoire tumultueuse et passionnante du Mexique de 1910 à 1940.