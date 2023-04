Provence. Avec 1 Plan détachable

Le murmure des fontaines d'Aix-en-Provence, le célébrissime savon de Marseille, les vestiges antiques d'Orange, l'escalade de la montagne Sainte-Victoire, le doux parfum des herbes aromatiques et de la lavande flottant dans l'air : en un mot, la Provence. Explorez la région avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 8 itinéraires de visite passionnants - des cartes indiquant l'emplacement des 66 sites traités - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun - nombreuses curiosités historiques et culturelles - photos en couleurs - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication - au format de poche - contient un plan supplémentaire de Marseille - échelle 1 : 300 000.