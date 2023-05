L’évangélisme pentecôtiste au Brésil. Lieux, modes d'évangélisation et adhésion religieuse

Ce livre est le résultat d'un travail en immersion dans trois églises évangéliques pentecôtistes au Brésil. Il offrira au lecteur une description fine et détaillée de l'organisation interne de ces trois églises, de leurs actions évangélisatrices, de leur dynamique, de leur stratégie de déploiement et de l'adhésion religieuse. Il comporte un chapitre historique qui permet d'éclairer la genèse du mouvement évangélique pentecôtiste sur le territoire brésilien ainsi que son développement rapide dans l'espace et dans le temps. L'étude de ces trois églises évangéliques pentecôtistes a permis, d'une part, de cerner au plus près leurs réalités socioreligieuses et les pratiques en découlant et, d'autre part, d'accéder aux parcours des individus ayant adhéré à l'évangélisme pentecôtiste. Ana Carla Rocha de Oliveira a soutenu une thèse de doctorat en Anthropologie sociale à l'Université de Bordeaux, et est actuellement chercheuse associée au Laboratoire Les Afriques dans le Monde UMR 5115. Elle enseigne en tant que A. T. E. R. à l'Université de Poitiers et elle est membre du collectif de recherche "Arpentages".