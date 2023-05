Livres scintillants. Licornes. Habille-moi de stickers et de paillettes

Bienvenue au royaume enchanté des licornes ! Ces animaux fabuleux n'attendent que toi pour revêtir les accessoires et les tenues les plus magiques et féériques. Tu as l'embarras du choix parmi des centaines de stickers que tu trouveras à la fin de ce charmant petit livre ! Fais briller et scintiller les aventures de tes amies les licornes : une nuit à la belle étoile dans les bois, une joyeuse fête d'anniversaire, la magie de paysages merveilleux, un arc-en-ciel, de verdoyantes clairières... Donne libre cours à ta fantaisie et amuse-toi à assortir leurs crinières et leurs robes d'une multitude de stickers pour rendre cet univers encore plus magique et fascinant !