Jean Jouzel. Climat : L'inlassable pionnier

"On trottine lentement derrière un climat qui change vite" résume une actrice du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). Vingt ans après la fameuse formule de Jacques Chirac - "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs" - nul ne peut, ne devrait, douter du dérèglement en cours. Mais on est encore loin des mesures généralisées auxquelles les experts appellent depuis des années. Comment passer du discours aux actes, sortir de l'inertie, vaincre certains lobbies ? Dans ce long entretien, Jean Jouzel retrace son combat inlassable, dans un souci de transmission aux jeunes générations. Des témoignages d'acteurs concernés par ce combat éclairent son propos. Jean Jouzel, né le 5 mars 1947 à Janzé (Ille-et-Vilaine), est un paléoclimatologue français. Il se fait connaître en 1987 lorsqu'il publie la première étude établissant un lien entre concentration de CO2 dans l'atmosphère et réchauffement climatique. Il a été vice-président du GIEC entre 2002 et 2015. Mondialement reconnu pour ses travaux de recherche, il est lauréat de nombreuses distinctions scientifiques, parmi lesquelles la médaille d'or du CNRS.