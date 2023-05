Le "PETIT PRECIS D'ESPRIT CRITIQUE, Sur les traces du père Noël" est un livre sur l'esprit critique à destination des enfants. Il a pour vocation de leur apporter quelques bases en recherche et vérification de l'information ainsi qu'une première approche des biais cognitifs. Cet ouvrage parle de la Zététique et donne des techniques pour faire preuve d'un doute raisonnable et utiliser la méthode scientifique. Le thème du père-noël permet d'aborder ces sujets complexes de façon légère, tant le questionnement de l'existence (ou non)du Père Noël est un passage presque incontournable de l'enfance. Cependant le contenu de cette enquête peut être transposé à tout autre questionnement. Ce livre est un ouvrage de vulgarisation qui s'adresse aux enfants de primaire (dès 6 ans) mais il peut aussi en apprendre beaucoup aux parents.