La 2e Division cuirassée de réserve au combat

Ce livre est essentiellement constitué d'un historique divisionnaire de la 2e division cuirassée de réserve, rédigé peu après la campagne de France et tiré, à la ronéoteuse, pour les services de l'armée d'armistice. Il s'agit donc d'un document de première main, particulièrement rare. Le récit, très détaillé, est rendu vivant par de nombreux témoignages. La 2e DCR est engagée en urgence, au nord de Rethel, le 15 mai 1940, mais elle est coupée en deux par l'avance de la 6. Panzerdivision. Elle mène une contre-attaque dans le secteur de Marle – Montcornet. L'attaque est néanmoins un échec. Le 18 mai, la 2e DCR a perdu 123 de ses 160 chars et doit être reformée en urgence. Elle revient au front le 24 mai, vers Péronne, de façon fractionnée. Le 4 juin, elle lance une ultime contre-attaque à Abbeville, mais perd 33 chars sur 82 engagés. A partir du 5 juin, elle se replie vers le sud et finit la campagne au sud du Cher, avec encore quelques chars disponibles. Le texte est accompagné d'un appareil critique réalisé par Yves Buffetaut.